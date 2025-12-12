Shopping online, quando a fare il prezzo è l’algoritmo

Con l’arrivo delle festività natalizie, lo shopping online continua a crescere come modalità preferita per acquistare regali e prodotti di ogni genere. Le piattaforme digitali, guidate da algoritmi sempre più sofisticati, influenzano le scelte dei consumatori, determinando prezzi e offerte personalizzate. Un fenomeno che sta cambiando il modo di fare acquisti e le dinamiche del mercato.

Roma, 12 dicembre 2025 – Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, lo shopping online si conferma come un’abitudine molto diffusa fra i consumatori. Secondo le rilevazioni sull’e-commerce italiano dell’Osservatorio eCommerce B2C – Politecnico di Milano & Netcomm, nel 2025 il mercato B2C è cresciuto del +6% superando i 62 miliardi di euro. Il dynamic pricing. Gli acquirenti digitali sono saliti a 35,2 milioni di utenti attivi, un aumento che espone milioni di consumatori a nuovi rischi per la privacy, come fanno rilevare dalla Federprivacy: ogni acquisto online può infatti generare tracciamenti, profilazioni e analisi dei comportamenti che influenzano prezzi e offerte personalizzate, spesso senza che l’utente ne sia realmente consapevole. Quotidiano.net

