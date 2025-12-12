Shakira commuove Buenos Aires | canta Acróstico con i figli Milan e Sasha L’emozionante esibizione

Durante un concerto a Buenos Aires, Shakira ha emozionato il pubblico portando sul palco i figli Milan e Sasha. La cantante colombiana ha interpretato insieme a loro la canzone “Acróstico”, regalando un momento intimo e coinvolgente che ha commosso i presenti e i fan di tutto il mondo.

Shakira ha emozionato il pubblico di Buenos Aires. La cantante colombiana ha sorpreso i fan facendo salire sul palco i figli Milan, 12 anni, e Sasha, 10, e intonando con loro “Acróstico”. Al termine dell’esibizione Shakira, emozionata, ha abbracciato i due figli. L’esibizione è diventata, in poco tempo, virale. Era la prima volta, infatti, che i due bambini, nati dalla relazione con Piquè, debuttavano davanti a un pubblico così vasto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it

