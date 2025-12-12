Sfrutta il cognome si finge ereditiera e si fa dare 30 milioni dalle banche 74enne tra i più ricercati dall'FBI

Mary Carole McDonnell, 74 anni, è tra i più ricercati dall’FBI. Fingendosi ereditiera della nota azienda aerospaziale McDonnell Douglas, ha ottenuto 30 milioni di dollari dalle banche prima di scomparire. La sua truffa ha attirato l’attenzione delle autorità, che ora cercano di rintracciarla.

La 74enne Mary Carole McDonnell è finita nella lista dei più ricercati dell'FBI perché si è finta ereditiera della McDonnell Douglas, una delle più grandi aziende aerospaziali, riuscendo a farsi consegnare 30 milioni di dollari dalle banche prima di scappare.