Sfida d’alta quota | Paperdi Juvecaserta a Roma contro la capolista Virtus GVM

Tempo di lettura: 3 minuti La sedicesima giornata del campionato di serie B nazionale propone uno scontro diretto tra le prime quattro in classifica: domani, sabato 13, al palasport di piazza Apollodoro a Roma, è di scena la sfida tra la Virtus Roma GVM e la Paperdi Juvecaserta; domenica, invece, quella tra la Verodol Livorno e la Luiss Roma. Il confronto di domani nella Capitale rievoca le tante sfide sviluppatesi sull’asse Roma-Caserta negli anni ottanta-novanta, quando le società originarie erano tra le protagoniste assolute del basket italiano e continentale. “ Per questa partita – afferma coach Lino lardo – le motivazioni sono tante dal momento che racchiude in sé il fascino di una contesa che nel passato ha trasmesso tanto al basket italiano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it