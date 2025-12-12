Settore carni maxi accordo in Romagna | Magema si prepara a integrare il settore della realtà ravennate

Magema, cooperativa agricola di Savignano sul Rubicone, e Terremerse, cooperativa multifiliera di Bagnacavallo, hanno stretto un accordo di affitto triennale che entrerà in vigore dall'1 febbraio 2026. L'iniziativa mira a integrare e consolidare il settore delle carni in Romagna, favorendo sinergie tra le realtà locali e rafforzando la filiera alimentare della regione.

Magema, società agricola cooperativa di Savignano sul Rubicone e realtà industriale nel settore alimentare, e Terremerse Soc Coop, cooperativa multifiliera dell'agroalimentare di Bagnacavallo, hanno siglato un accordo che prevede l'affitto triennale, a decorrere dall'1 febbraio 2026, del ramo di.

Peste suina, 10 tonnellate di carne cinese sequestrata a Padova. Ecco come la importavano

