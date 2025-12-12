Sette consiglieri comunali di Forio d' Ischia a giudizio per falso ideologico

Sette consiglieri comunali di Forio d'Ischia sono stati rinviati a giudizio per falso ideologico, con l'udienza fissata al 5 marzo davanti al giudice monocratico. Tra indagati ci sono sia attuali sia ex consiglieri, coinvolti in un procedimento che riguarda presunte irregolarità nella falsificazione di atti ufficiali del Comune.

Sette, tra consiglieri ed ex consiglieri comunali di Forio d'Ischia, indagati per il reato di falso ideologico in atto d'ufficio e dovranno comparire dinanzi al giudice monocratico il prossimo 5 marzo. Secondo la Procura di Napoli avrebbero infatti attestato il falso in occasione della loro.

Forio. Falso ideologico in atto pubblico, 7 consiglieri comunali rinviati a giudizio

