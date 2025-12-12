Sesso a tre in prima serata Rai il coraggio di Un Professore

Nel 2016, la Rai fece storia trasmettendo in prima serata un bacio gay, segno di un cambiamento culturale importante. Quell’evento fu possibile grazie a “Un medico in famiglia”, una fiction amatissima che, con coraggio, aprì nuove frontiere rappresentative, dimostrando come le produzioni televisive possano contribuire a normalizzare temi ancora considerati tabù.

Era il 2016 quando andò in onda, per la prima volta, un bacio gay in prima serata Rai 1. A sdoganarlo fu “Un medico in famiglia'”, che alla sua decima stagione, forte della grande affezione da parte del pubblico, era forse l'unica fiction a poterselo permettere, riuscendo a dribblare la condanna. Today.it