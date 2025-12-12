Servizio idrico il nodo delle concessioni | a Fano il confronto sulla gestione tutta pubblica

A Fano si apre un dibattito sulla gestione del servizio idrico, con un focus sulla possibilità di mantenere la gestione pubblica. L’incontro del 12 dicembre 2025 coinvolge cittadini, esperti e amministratori, evidenziando l’importanza di un approccio trasparente e partecipato per garantire un futuro sostenibile e equo per questa risorsa fondamentale.

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 12 dicembre 2025 - Fano torna a interrogarsi sul destino di uno dei beni più delicati e strategici: l'acqua. Sabato mattina, nella Sala della Cultura di via Arco d'Augusto, si apre un confronto che guarda già oltre l'immediato, verso una scadenza che rischia di ridisegnare in profondità la gestione del servizio idrico in tutta la provincia di Pesaro e Urbino. Tra due o tre anni, infatti, termineranno le concessioni oggi affidate a MMS e Aset. Un passaggio tutt'altro che neutro, perché da quel momento si apriranno due strade alternative: da un lato una gara europea per individuare un gestore unico provinciale, dall'altro la possibilità – più complessa ma anche più radicale – di costruire una società interamente pubblica, capace di gestire il servizio "in house" e mantenerlo saldamente sotto il controllo dei territori.

