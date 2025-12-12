Serie D girone E | l’uomo del momento Il tecnico Cristiano Masitto ha stregato Seravezza E il presidente Vannucci lo incorona | È il migliore

Nel girone E della Serie D, il tecnico Cristiano Masitto si sta distinguendo per il suo ottimo lavoro con il Seravezza. La sua competenza e leadership hanno conquistato il presidente Vannucci, che lo ha definito il miglior allenatore incontrato finora nella sua esperienza nel calcio. Un momento di grande riconoscimento per Masitto, che si sta affermando come protagonista della stagione.

"È il miglior allenatore che io abbia mai avuto finora da quando sono nel calcio come presidente del Seravezza". L’investitura è di quelle davvero importanti. L’affermazione è farina del sacco del numero uno verdazzurro Lorenzo Vannucci. E il destinatario è Cristiano Masitto, alias ’Lo Stregone’. Il tecnico sul quale ha puntato forte in estate il Seravezza per il dopo Lucio Brando (l’eredità raccolta sulla panchina verdazzurra era pesante per l’ex attaccante di Fiorentina, Lucchese e Carrarese, che da allenatore veniva da tante esperienze maturate nel Nord Italia) ha dimostrato di essere un grande “signore del calcio“, coi suoi concetti chiari che riesce a comunicare bene al suo staff e ai suoi giocatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D (girone E): l’uomo del momento. Il tecnico Cristiano Masitto ha stregato Seravezza. E il presidente Vannucci lo incorona: "È il migliore»

