Serie B Reggiana-Padova | le probabili formazioni delle due squadre le ultime news della 16ª giornata

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 16ª giornata di Serie B, Reggiana e Padova si sfidano con obiettivi diversi: i padroni di casa puntano a consolidare la posizione in classifica, mentre i veneti cercano punti importanti per risalire la graduatoria. Ecco le probabili formazioni e le ultime news sulla partita, che si preannuncia combattuta e ricca di spunti interessanti.

Sogni di Rock N'Roll Padova? Forse no, ma una cosa è certa: a Reggio Emilia Andreoletti e i suoi ragazzi non ci vanno per lambrusco e pop corn, bensì per punti e classifica. Scontato? Vero, ma è la B bellezza, il campionato più duro e imprevedibile del panorama italiano. I biancoscudati sbarcano. Padovaoggi.it

serie b reggiana padovaReggiana, Dionigi: "Per tratti, il Padova ci somiglia. C'è da ricreare sinergia con la nostra gente" - Vigilia di gara per la Reggiana, con mister Davide Dionigi che ha parlato della sfida contro il Padova, che si giocherà domani in Emilia con fischio. tuttomercatoweb.com

serie b reggiana padovaPronostico Reggiana vs Padova – 13 Dicembre 2025 - Città del Tricolore, la Serie B propone una sfida interessante: pronostico Reggiana - news-sports.it

serie b reggiana padova le probabili formazioni delle due squadre le ultime news della 16170 giornata

© Padovaoggi.it - Serie B, Reggiana-Padova: le probabili formazioni delle due squadre, le ultime news della 16ª giornata

Reggiana-Padova 0-2 Serie B 97-98 26' Giornata

Video Reggiana-Padova 0-2 Serie B 97-98 26' Giornata