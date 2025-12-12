Serie B Reggiana-Padova | le probabili formazioni delle due squadre le ultime news della 16ª giornata

Nella 16ª giornata di Serie B, Reggiana e Padova si sfidano con obiettivi diversi: i padroni di casa puntano a consolidare la posizione in classifica, mentre i veneti cercano punti importanti per risalire la graduatoria. Ecco le probabili formazioni e le ultime news sulla partita, che si preannuncia combattuta e ricca di spunti interessanti.

Sogni di Rock N'Roll Padova? Forse no, ma una cosa è certa: a Reggio Emilia Andreoletti e i suoi ragazzi non ci vanno per lambrusco e pop corn, bensì per punti e classifica. Scontato? Vero, ma è la B bellezza, il campionato più duro e imprevedibile del panorama italiano. I biancoscudati sbarcano. Reggiana, Dionigi: "Per tratti, il Padova ci somiglia. C'è da ricreare sinergia con la nostra gente" - Vigilia di gara per la Reggiana, con mister Davide Dionigi che ha parlato della sfida contro il Padova, che si giocherà domani in Emilia con fischio. Pronostico Reggiana vs Padova – 13 Dicembre 2025 - Città del Tricolore, la Serie B propone una sfida interessante. CLASSIFICHE A CONFRONTO La Reggiana di Davide Dionigi dopo 15 partite ha 20 punti e negli ultimi tre campionati di serie B nessuno ha fatto meglio. Alvini e Viali avevano 15 punti e Nesta 16 punti. Solo Carlo Ancelotti nella stagione 95/96 ha fatto meglio.

