La 16^ giornata di Serie B prende il via questa sera con l'anticipo tra Palermo e Sampdoria, in programma alle 20:30 in Sicilia. Ecco le probabili formazioni, gli orari e le modalità per seguire le sfide in diretta televisiva.

Roma, 12 dicembre 2025 - Scatterà questa sera la 16^ giornata del campionato di Serie B. Ad essere impegnati nell'anticipo del venerdì saranno Palermo e Sampdoria, che si incontreranno in Sicilia con calcio d'inizio alle ore 20:30. Numerosi i match previsti per domani, tanti in contemporanea alle ore 15. Tra questi la capolista Monza che andrà in trasferta a Venezia, in uno scontro diretto che si preannuncia molto interessante, e il Modena che vuole mantenere viva la sua classifica in zona playoff in casa dello Spezia. Nel tardo pomeriggio di sabato, inoltre, sarà impegnato anche il Cesena, che ospiterà l' Avellino. Sport.quotidiano.net

Serie B, 16^ giornata: probabili formazioni, orari e dove vederla in tv - Diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. sport.quotidiano.net

Consigli fantacalcio, 16° giornata Serie B 2025/2026: ecco chi schierare - I Top 11 da schierare al fantacalcio per la 15ª giornata di Serie B 2025/2026: in attacco spazio a Pojhanpalo, Iemmello e Kvernadze ... calciomagazine.net

Il programma della 9ª giornata di Serie A Women Athora #SerieAWomenAthora - facebook.com facebook

Serie A, il programma delle partite della 15^ giornata #SkySport #SerieA #SkySerieA x.com