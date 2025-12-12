Serie A in chiaro su Mediaset | l’annuncio stravolge il campionato

L’annuncio di Pier Silvio Berlusconi sulla ripresa della trasmissione in chiaro delle partite di Serie A su Mediaset ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi. Questa novità segna un cambiamento importante nel panorama televisivo sportivo, rendendo il massimo campionato italiano più accessibile a un pubblico più ampio e modificando gli equilibri delle trasmissioni televisive.

Un annuncio scuote i tifosi: la Serie A di nuovo in chiaro sulle reti Mediaset, l'annuncio direttamente da Pier Silvio Berlusconi. Il calcio, in Italia, non è mai solo sport. È un'abitudine collettiva, un rito che scandisce le settimane e che, infatti, vive anche attraverso la televisione. Per anni il campionato di Serie A ha trovato spazio sulle reti in chiaro, diventando parte del quotidiano di milioni di persone. Poi il mercato è cambiato, la concorrenza si è fatta più feroce e il calcio è diventato quasi completamente a pagamento. Eppure, durante la classica conferenza stampa di fine anno di Mediaset, è arrivata una frase che ha acceso immediatamente la fantasia dei tifosi.