Serie A in chiaro su Mediaset | l’annuncio stravolge il campionato
L’annuncio di Pier Silvio Berlusconi sulla ripresa della trasmissione in chiaro delle partite di Serie A su Mediaset ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi. Questa novità segna un cambiamento importante nel panorama televisivo sportivo, rendendo il massimo campionato italiano più accessibile a un pubblico più ampio e modificando gli equilibri delle trasmissioni televisive.
Un annuncio scuote i tifosi: la Serie A di nuovo in chiaro sulle reti Mediaset, l’annuncio direttamente da Pier Silvio Berlusconi. Il calcio, in Italia, non è mai solo sport. È un’abitudine collettiva, un rito che scandisce le settimane e che, infatti, vive anche attraverso la televisione. Per anni il campionato di Serie A ha trovato spazio sulle reti in chiaro, diventando parte del quotidiano di milioni di persone. Poi il mercato è cambiato, la concorrenza si è fatta più feroce e il calcio è diventato quasi completamente a pagamento. Eppure, durante la classica conferenza stampa di fine anno di Mediaset, è arrivata una frase che ha acceso immediatamente la fantasia dei tifosi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Milan-Como, Abodi: "C'erano già dubbi per la trasferta in Australia. Serie A in chiaro? Ogni opzione è percorribile" ? - facebook.com Vai su Facebook
Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: «Sogno una partita di Serie A in chiaro su Canale 5. Sarebbe bello che questa opzione fosse inclusa nel bando per i diritti televisivi». L'emittente di Cologno Monzese aveva già trattato per questa opzione nell'ultima asta Vai su X
Calcio in chiaro, spunta anche Mediaset: Pier Silvio lo ammette “Ci penseremo” - Berlusconi apre alla Serie A in chiaro su Canale È: “Sarebbe un sogno” dice l’amministratore delegato e vicepresidente di Media For Europe ... Secondo msn.com
La proposta di De Laurentiis: "Serie A da 16 squadre. In chiaro su Rai e Mediaset" - Nella lunga intervista rilasciata a Paolo Condò sulle pagine di 7, inserto del Corriere della Sera, il presidente del Napoli ha ricordato la ... Lo riporta tuttomercatoweb.com