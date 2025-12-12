Sequestro da 1,5 milioni a imprenditori casertani | accuse di bancarotta fraudolenta e sottrazione al fisco

Un sequestro di 1,5 milioni di euro è stato disposto nei confronti di imprenditori casertani, coinvolti in un’indagine per bancarotta fraudolenta e sottrazione al fisco. Le indagini hanno rilevato che il compendio aziendale sarebbe stato distratto dalla massa fallimentare e reimpiegato in una società “clone”, aumentando così la posizione debitoria.

Secondo le indagini, il compendio aziendale sarebbe stato distratto dalla massa fallimentare e reimpiegato in una società "clone", aggravando l'esposizione debitoria. I Militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta, su delega di questo Ufficio di Procura hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di questo Tribunale per oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di tre imprenditori operanti nel settore della gestione degli alberghi e discoteche. La misura reale è stata richiesta all'esito di complesse attività di indagine nei confronti di due imprenditori di Caserta, la cui società è stata dichiarata fallita, i quali avrebbero — sebbene sulla scorta di accertamenti propri della fase embrionale delle indagini preliminari – fraudolentemente sottratto l'intero compendio aziendale dalla massa fallimentare poi reimpiegandoli in una società clone costituita ad hoc, arrecando così danno al ceto creditorio.

