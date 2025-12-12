sequestrati 500mila prodotti natalizi pericolosi

Durante un'operazione a Viareggio, sono stati sequestrati oltre 500.000 prodotti natalizi potenzialmente pericolosi destinati alla vendita. L'intervento mira a garantire la sicurezza dei consumatori e a contrastare il commercio di articoli non conformi alle normative di sicurezza. L'azione si inserisce in una più ampia strategia di tutela della salute pubblica durante la stagione delle festività.

VIAREGGIO Oltre 500mila mila prodotti a tema natalizio sono stati sottoposti a sequestro al mercato di Viareggio. E il venditore rischia una multa di 25mila euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca nell’ambito del controllo economico-finanziario del territorio, hanno intensificato l’azione di contrasto alla rivendita di prodotti non sicuri per la salute dei consumatori sotto il periodo delle festività, individuando un venditore ambulante che su un banco del mercato del giovedì in Passeggiata, esponeva prodotti di bigiotteria a tema natalizio privi di qualsiasi etichettatura e indicazione sulla provenienza e sulla qualità dei materiali di composizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it