Sequestrate 39 targhe scoperta autorimessa illegale

Durante un controllo in via Pallucci, nel quartiere Pianura di Napoli, polizia municipale e carabinieri hanno sequestrato 39 targhe e scoperto un’autorimessa illegale. L’operazione ha messo in luce un’attività di vendita e noleggio di veicoli senza conducente gestita senza autorizzazioni.

L’intervento è scattato in via Pallucci, nel quartiere Pianura, dove polizia municipale napoletana e carabinieri della stazione locale hanno effettuato un controllo all’interno di una struttura utilizzata come autorimessa, punto vendita e noleggio di veicoli senza conducente. L’attività è partita. Napolitoday.it Auto rubate e targhe false: blitz della Polizia Metropolitana, quattro sequestri Auto rubate e targhe false: blitz della Polizia Metropolitana, quattro sequestri - Veicoli rubati, targhe estere e documenti contraffatti: è il bilancio dell’attività di controllo della Polizia Metropolitana di Napoli. ilgiornalelocale.it ?? Tentato furto da 17mila euro in un negozio del Friuli! Un attimo di distrazione, una bici afferrata e un furgone pronto per la fuga… ma il personale non si è arreso e ha recuperato tutto! Grazie a targhe, telecamere e testimonianze, i carabinieri hanno ide - facebook.com facebook © Napolitoday.it - Sequestrate 39 targhe, scoperta autorimessa illegale

TARGHE CONTRAFFATTE. Scoperta della polizia a Napoli

Video TARGHE CONTRAFFATTE. Scoperta della polizia a Napoli Video TARGHE CONTRAFFATTE. Scoperta della polizia a Napoli