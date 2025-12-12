Sequestrate 39 targhe scoperta autorimessa illegale

Durante un controllo in via Pallucci, nel quartiere Pianura di Napoli, polizia municipale e carabinieri hanno sequestrato 39 targhe e scoperto un’autorimessa illegale. L’operazione ha messo in luce un’attività di vendita e noleggio di veicoli senza conducente gestita senza autorizzazioni.

L’intervento è scattato in via Pallucci, nel quartiere Pianura, dove polizia municipale napoletana e carabinieri della stazione locale hanno effettuato un controllo all’interno di una struttura utilizzata come autorimessa, punto vendita e noleggio di veicoli senza conducente. L’attività è partita. Napolitoday.it

