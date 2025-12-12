Sequestrano dipendenti e clienti e svaligiano il forziere del Prix

Nella serata dell'11 dicembre, il supermercato Prix di via Molini a Bagnoli di Sopra è stato teatro di una rapina. Due uomini travisati hanno fatto irruzione, sequestrando dipendenti e clienti e riuscendo a svaligiare il forziere. L'episodio si aggiunge a una serie di furti che interessano la provincia di Padova, suscitando preoccupazione tra la comunità locale.

Ancora una rapina serale ai danni di un supermercato della provincia di Padova. Ieri sera 11 dicembre due banditi con il volto travisato da passamontagna hanno fatto irruzione al Prix di via Molini a Bagnoli di Sopra. Hanno puntato una pistola al volto di una cassiera e le hanno intimato di.

