Sepolture ancora sospese nel rimpallo tra ditta e Comune a pagare sono le famiglie dei defunti

Il servizio di sepoltura al cimitero di Caserta rimane sospeso, lasciando le famiglie dei defunti in attesa e senza certezze. La disputa tra ditta e Comune ha causato il blocco delle salme nella sala del commiato, aggravando il dolore dei familiari già colpiti dalla perdita. La situazione evidenzia le criticità di un servizio essenziale ormai da troppo tempo irrisolta.

Ci risiamo. Il servizio tumulazioni al cimitero di Caserta è ancora sospeso, con le salme che restano bloccate nella sala del commiato e i familiari dei defunti che oltre al dolore per la perdita dei propri cari si ritrovano a fare i conti con il disservizio, per giunta dopo aver già pagato per. Casertanews.it © Casertanews.it - Sepolture ancora sospese, nel rimpallo tra ditta e Comune a pagare sono le famiglie dei defunti

Il cimitero della vergogna, 900 bare in attesa di sepoltura da un anno: Ci hanno chiesto 8mila euro

Video Il cimitero della vergogna, 900 bare in attesa di sepoltura da un anno: Ci hanno chiesto 8mila euro Video Il cimitero della vergogna, 900 bare in attesa di sepoltura da un anno: Ci hanno chiesto 8mila euro