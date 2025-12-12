senzatetto dormono nei loculi vuoti del cimitero di modena

In alcune notti fredde a Modena, alcuni senzatetto hanno scelto di rifugiarsi nei loculi vuoti del cimitero di San Cataldo, cercando protezione dal freddo e dalle intemperie. Questa situazione evidenzia le difficoltà di chi vive senza un tetto e le criticità legate all'emergenza sociale nella città.

