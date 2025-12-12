Senza l’ex moglie manager gli affari di Checco Zalone sono andati a picco Incassi decimati dopo averla licenziata e lui guadagna 44 volte meno

Dopo il licenziamento della ex moglie Mariangela Eboli, le attività di Checco Zalone hanno subito un drastico calo negli incassi, portando a una diminuzione significativa del suo guadagno. La decisione di licenziare Mariangela, avvenuta il 20 febbraio dello scorso anno, ha segnato un punto di svolta nella sua carriera e nei risultati finanziari.

Il 20 febbraio dell’anno scorso Checco Zalone, nome d’arte per Luca Pasquale Medici, aveva deciso di licenziare la moglie Mariangela Eboli dalla sua società cinematografica, la Mlz srl, di cui lei era amministratrice unica. Era finito il rapporto sentimentale fra i due coniugi, e si è interrotto bruscamente anche quello professionale. Fuori lei dalla società, pure con una piccola buonuscita per l’interruzione anticipata del rapporto: sei mesi di stipendio da 5 mila euro, per un totale di 30 mila euro. Il posto di lei è stato rilevato proprio da Checco Zalone, che si è messo a fare il manager di se stesso nella società di cui è azionista al 95%, mentre il restante 5 per cento è in mano della mamma, Antonietta Capobianco. Open.online

