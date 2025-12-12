Senza integrazione l’Europa si indebolisce | l’unica via è crescere insieme

L'Europa deve rafforzare la propria integrazione per evitare di indebolirsi di fronte alle sfide globali. La recente strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti evidenzia un cambio di passo che richiede una risposta condivisa e coordinata tra i paesi europei, sottolineando l'importanza di crescere insieme per garantire stabilità e sovranità nel contesto internazionale.

L’esplicita svolta nei confronti dell’Europa contenuta nella strategia di sicurezza nazionale statunitense alza la posta in gioco per il continente. La scarsa affidabilità dell’alleanza con gli Stati Uniti rappresenta una forte minaccia per l’Unione, con una divergenza transatlantica che appare ormai strutturale. L’Europa si trova quindi dinanzi a uno scenario di competizione tra grandi potenze, nel quale deve lottare per la sopravvivenza del proprio modello e prepararsi all’eventualità di una nuova aggressione russa, agevolata dai dubbi sulla deterrenza americana. Osserviamo da anni una lettura classica: l’Unione, concepita essenzialmente come un mercato integrato, non ha sviluppato gli strumenti della potenza. Ilfoglio.it

