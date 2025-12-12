Senza documenti al volante dell' auto non si ferma all' alt poi picchia gli agenti

Un uomo di 40 anni, indiano, ha tentato di eludere un controllo stradale a Nettuno, fingendosi di fermarsi all'alt. Quando gli agenti si sono avvicinati, è ripartito a tutta velocità, dando vita a un inseguimento. Una volta fermato, ha aggredito gli agenti con calci e pugni, mostrando un comportamento violento e ostile.

Ha finto di fermarsi all'alt e poi, a bordo dell'auto, è scappato. Un inseguimento per le vie di Nettuno, con l'uomo - un 40enne indiano - che una volta raggiunto ha colpito gli agenti con calci e pugni. Una volta bloccato, è stato arrestato.I fatti sono accaduti alle 21:15 di giovedì 11 dicembre. Romatoday.it Sotto il sedile dell’auto un barattolo con la droga. Arrestato spacciatore - Al volante dell’auto a noleggio solo con la fotocopia della patente, senza documenti né permesso di soggiorno, e soprattutto con la cocaina nascosta sotto il sedile. ilgiorno.it Lumezzane, sorpreso alla guida con patente falsa: denunciato automobilista “recidivo” - Era già finito nei guai solo pochi mesi fa per essere stato pizzicato senza patente al volante di un’auto. quibrescia.it Si è concluso al Castello Volante di Corigliano d’Otranto il workshop “Future-proof Filmmaking: Intelligent Tools for Pre-production & Production”. Un appuntamento che ha riunito professionisti del settore audiovisivo e stakeholder del progetto SCENE per es - facebook.com facebook

In tangenziale succedono cose ? #polizia #stradale #streetracer #autotruccata #milano #real

Video In tangenziale succedono cose ? #polizia #stradale #streetracer #autotruccata #milano #real Video In tangenziale succedono cose ? #polizia #stradale #streetracer #autotruccata #milano #real