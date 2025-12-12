senigallia attende bisceglie derby con civitanova per jesi

Domenica e lunedì si disputano le gare della dodicesima giornata del girone D di serie B Interregionale, con Senigallia e Jesi impegnate in partite casalinghe. La sfida tra Senigallia e Bisceglie si inserisce nel contesto di un torneo intenso, che vede le due formazioni della provincia di Ancona affrontare avversari di rilievo in questa fase della stagione.

Senigallia in campo domenica, Jesi soltanto lunedì in serale: giocano entrambe in casa le due uniche formazioni della provincia di Ancona impegnate nella dodicesima giornata del girone D di serie B Interregionale. Cammini simili per Senigallia e Jesi, a 12 punti appaiate al quinto posto: sia per il quintetto di coach Petitto che per quello di Sorgentone due big match in arrivo. La Goldengas, domenica alle ore 18, incontra al PalaPanzini – secondo match consecutivo davanti al pubblico amico – il Bisceglie, che insegue a un punto le nostre, in settima posizione: ma la classifica è bugiarda, perché i pugliesi sono partiti con cinque punti di penalizzazione e dunque sul campo hanno ottenuto non 11 punti bensì 16, che varrebbero il secondo posto con Recanati e Civitanova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it