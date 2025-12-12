Sempio si avvicina la fine dell’incidente probatorio I legali | Perizia è una pistola d’acqua ma non vogliamo ribaltare l’esito

Più si avvicina il 18 dicembre, giorno della chiusura dell’ incidente probatorio sul giallo di Garlasco, più la difesa dell’unico indagato Andrea Sempio sembra dormire sonni tranquilli. A maggior ragione alla luce del risultato del rapporto depositato dalla genetista Denise Albani secondo cui le tracce biologiche miste rimaste sulle unghie della vittima Chiara Poggi sarebbero da ricondurre con probabilità «da moderatamente forte a forte» a un uomo della famiglia Sempio. Insomma, per l’avvocato difensore Liborio Cataliotti, una « pistola d’acqua » che inizialmente era stata presentata dall’accusa come «pistola fumante» e determinante per il procedimento a carico dell’amico del fratello della 26enne uccisa il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Open.online

La perizia Albani mette di nuovo in crisi la difesa di Andrea Sempio: errori in TV, nervi tesi e tanta poca professionalità. Il 18 dicembre si avvicina e qualcuno perde la calma #bugalalla #garlasco #truecrime #sempio - facebook.com Vai su Facebook

