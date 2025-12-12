Seminari nazionali Liceo del Made in Italy | rinviato a gennaio l’evento per la Macroarea Isole
Il Ministero ha annunciato il rinvio a gennaio dell’evento territoriale n. 4 dedicato alla Macroarea Isole, parte dei Seminari nazionali del Liceo del Made in Italy. La variazione di calendario riguarda l’area geografica delle Isole, spostando l’appuntamento previsto nel calendario originale per consentire una migliore organizzazione e partecipazione.
Frassinetti,percorso liceo Made in Italy per formare generazioni - "Celebriamo oggi, 15 aprile, la seconda Giornata Nazionale del Liceo del Made in Italy (LMI), dedicata alla creatività, all'innovazione e alla valorizzazione delle eccellenze italiane, istituita con ... ansa.it scrive
Liceo del Made in Italy, via libera del Consiglio di Stato: "Smontate le tesi dei detrattori" - Il Consiglio di Stato si è espresso in maniera positiva sul Liceo del Made in Italy, approvando definitivamente il regolamento, dopo aver acquisito il parere positivo della Conferenza unificata ... Si legge su ilgiornale.it
Liceo J. Da Ponte: valorizzazione eccellenze e progetti scientifici