Semestre filtro di Medicina l' affondo di Burioni contro genitori e studenti | Fateli sfogare un po' poi ditegli che le elementari sono finite

Today.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Burioni interviene nel dibattito sul semestre filtro in Medicina, criticando genitori e studenti. Il virologo invita a permettere ai giovani di sfogare le emozioni prima di affrontare con maggiore serietà gli studi, evidenziando l'importanza di responsabilizzare gli aspiranti medici per il futuro percorso accademico.

"Fateli sfogare per una settimana e poi invitateli a studiare seriamente per il prossimo anno. Dicendogli che non sono più alle elementari", così Roberto Burioni, virologo del San Raffaele di Milano, entra a gamba tesa nel dibattito sul test per il semestre filtro in Medicina (tra tasso altissimo. 🔗 Leggi su Today.it

