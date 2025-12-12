Segreti di famiglia 3 replica puntata 12 dicembre in streaming | Video Mediaset

Superguidatv.it | 12 dic 2025

Il 12 dicembre torna in streaming su Video Mediaset una nuova puntata di Segreti di famiglia 3, la soap turca nota come Yargi. Tra tensioni e colpi di scena, Filiz cerca di fuggire con Mercan, ma viene bloccata dalla polizia. Ecco cosa è successo nell’appuntamento di oggi, disponibile in replica online.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 12 dicembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ).  Nella puntata odierna Filiz, con l’aiuto di Handan e Ali, tenta di fuggire con Mercan, ma viene fermata dalla polizia. Ilgaz e Ceylin riescono a ritrovare la bambina, che corre verso Filiz, convinta ormai che sia sua madre. Metin chiama Gul per darle la notizia. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 20 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

segreti di famiglia 3 replica puntata 12 dicembre in streaming video mediaset

