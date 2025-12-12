Segni di pietra | mostra di acquerelli sulla Genova tra medioevo e Ottocento

Attraverso gli acquerelli facciamo insieme una visita guidata della Genova medievale, rinascimentale, barocca, ottocentesca. Lunedì 15 dicembre alle 15 presso la Biblioteca Universitaria di Genova (ex Hotel Colombia). 🔗 Leggi su Genovatoday.it

