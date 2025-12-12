Secondo la difesa il DNA di Sempio sembra fosse dappertutto | botta e risposta tra Rinaldi e Cassese a Ignoto X L’ex Carabiniere | Nel 2007 questi elementi erano sconosciuti

Nell’ultima puntata di Ignoto X, il dibattito si concentra sull’analisi del DNA di Sempio e sul ruolo del computer di Chiara Poggi nel caso Garlasco. Tra accuse e difese, Rinaldi e Cassese si confrontano su elementi chiave, evidenziando come alcune scoperte scientifiche possano influenzare le indagini giudiziarie e le interpretazioni dei fatti.

Il computer di Chiara Poggi torna al centro del dibattito mediatico sul caso Garlasco. È proprio sull'importanza di quel PC che si ragiona durante l'ultima puntata di Ignoto X, andata in onda giovedì 11 dicembre, il programma di La7 condotto da Pino Rinaldi. Il conduttore ospita in trasmissione Gennaro Cassese, l'ex comandante dei Carabinieri di Vigevano che il 13 agosto 2007 fu uno dei primi a entrare nella villa Poggi. Rinaldi, dunque, si concentra su quanto fu trovato in quella casa per risalire al possibile movente di chi ha commesso l'omicidio, tentando di ricostruire insieme all'ospite i momenti successivi alla scoperta del corpo di Chiara.

Il consulente della difesa annuncia la consegna di due documenti per chiarire la perizia sulla traccia genetica contestata nel caso Poggi. Una nuova fase...

Caso Garlasco, la difesa di Andrea Sempio prepara due relazioni: si aspetta l'udienza del 18 Dicembre - Le parti della difesa di Andrea Sempio, l'avvocato Angela Taccia e il collega Liborio Cataliotti, si sono recati questa mattina a Roma nello studio della genetista e consulente Marina Baldi.

Delitto di Garlasco, riunione romana per Andrea Sempio e i suoi legali

