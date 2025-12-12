Seconda Categoria Il gol di Albertini illude il Cascio Alla fine vince il Chiesina Uzzanese

Nel match di ripetizione della settima giornata di Seconda Categoria, il Chiesina Uzzanese supera il Cascio grazie a un gol di Albertini che aveva illuso i padroni di casa. La partita si conclude con la vittoria della squadra ospite, confermando la propria determinazione e portando a casa punti preziosi.

Termina con la vittoria del Chiesina Uzzanese la ripetizione della settima giornata di campionato contro il Cascio. La sfida era stata sospesa al 15’ del secondo tempo perché alcuni spettatori del Chiesina aveva gettato in campo delle bottigliette così il direttore di gara decise di sospendere il match. Una decisione che non ha trovato d’accordo il giudice sportivo che anziché dare la partita persa a tavolino per la formazione pistoiese ha deciso che bisognava ripetere dall’inizio la gara che vedeva in vantaggio il Cascio per 1-0. Così dal 2 novembre, si è tornati in campo mercoledì sera alle alle 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Seconda Categoria. Il gol di Albertini illude il Cascio. Alla fine vince il Chiesina Uzzanese

