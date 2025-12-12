Se la battaglia dei sessi fa arrabbiare chi l’ha vinta
La battaglia dei sessi torna sotto i riflettori, con un tocco di ironia e personalità. Tra Nick Kyrgios, noto per le sue provocazioni, e Aryna Sabalenka, la numero uno del tennis femminile, si prospetta un confronto ricco di dinamiche e spunti interessanti, che catturano l’attenzione degli appassionati.
C'è di mezzo Nick Kyrgios, e già così sembra il Gialappa's Show. C'è Aryna Sabalenka, perché la numero uno del mondo, quando c'è da divertirsi, non si nega mai. Sarà la Battaglia dei Sessi? La liberazione delle donne tenniste? Ma siamo seri, dài. Un uomo contro una donna nel tennis non è una novità, visto che siamo alla quarta puntata della serie. E il match previsto a Dubai il 28 dicembre già rischia la baracconata, giudicando il clima sui social da ti spiezzo in due. Dice infatti Aryna «Nessun dubbio che lo batterò», risponde Nick «nel caso mi ritiro», cosa che - tra l'altro - praticamente ha già fatto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
