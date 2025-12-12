Se Dickens raccontasse il Natale di oggi L’irresistibile apologo di Marco Presta

Immaginate come Charles Dickens avrebbe interpretato il Natale ai giorni nostri: tra luminarie, mercatini e consumismo sfrenato. In «Canto di Natale con autotune», Marco Presta trasporta il celebre racconto nel contesto della Roma moderna, rivelando le contraddizioni di un Natale dominato dalla superficialità e dalla pressione sociale, tra musica industriale e rituali consumistici.

In «Canto di Natale con autotune» (Einaudi), lo scrittore Marco Presta porta Dickens nel cuore di una Roma abbagliata da luminarie, mercatini e frenesie da shopping, dove la bontà natalizia diventa un obbligo sociale e la musica un prodotto industriale. Il suo protagonista, Aurelio Scrocchia, è un moderno Ebenezer Scrooge, un produttore discografico incapace di guardare il mondo senza un feroce. Feedpress.me Se Dickens raccontasse il Natale di oggi... L’irresistibile apologo di Marco Presta - Tra canti con autotune, nevrosi del regalo e gruppi Watshapp lo scrittore e conduttore radio amatissimo non fa sconti al presente ... gazzettadelsud.it Natale originale dal burlesque fino a Dickens - Un intreccio di pizziche e tarante, danze e poesie per andare al cuore del Sud. ilgiorno.it © Feedpress.me - Se Dickens raccontasse il Natale di oggi... L’irresistibile apologo di Marco Presta

Audiolibro Un Canto di Natale – Charles Dickens | Racconto di Natale Integrale in Italiano

Video Audiolibro Un Canto di Natale – Charles Dickens | Racconto di Natale Integrale in Italiano Video Audiolibro Un Canto di Natale – Charles Dickens | Racconto di Natale Integrale in Italiano