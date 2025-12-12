Se cinque Paesi si ritirano qualcosa non va Nemo non vuole più il trofeo dell’Eurovision | la protesta del vincitore svizzero – Il video

Il cantante svizzero Nemo ha deciso di restituire il trofeo vinto lo scorso anno all’Eurovision, esprimendo il suo dissenso verso la situazione attuale dell’evento. La sua protesta si inserisce in un contesto di malcontento tra alcuni Paesi partecipanti, sollevando interrogativi sulla coesione e il valore della competizione.

Il cantante svizzero Nemo ha imbustato il trofeo conquistato lo scorso anno all’Eurovision e lo ha messo in una scatola, pronto per essere rispedito alla sede dell’Ebu a Ginevra. Il gesto del 26enne, primo artista non binario a trionfare nella competizione con il brano “The Code”, è una protesta contro la decisione degli organizzatori di ammettere nuovamente Israele all’edizione 2026 prevista a Vienna. In un post su Instagram, Nemo ha spiegato che la presenza dello Stato ebraico, mentre «la Commissione d’inchiesta indipendente dell’Onu ha stabilito che è in corso un genocidio», crea un «chiaro conflitto» con i valori di unità e inclusione che l’Eurovision dichiara di rappresentare. Open.online

