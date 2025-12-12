Scuole sotto esame Il ’ Curie’ prepara meglio all’università e al lavoro

Le scuole superiori di Cesena si distinguono nelle valutazioni dell’indagine Eduscopio della Fondazione Agnelli, che analizza la qualità dell’insegnamento e i risultati degli studenti. Tra queste, il liceo ’Curie’ si distingue per aver preparato al meglio all’università e al lavoro, ottenendo riconoscimenti e premi che attestano l’eccellenza del percorso formativo offerto.

Un trofeo da esibire per le scuole superiori cesenati premiate dalle valutazioni della indagine Eduscopio della Fondazione Agnelli per la qualità dell'insegnamento e i risultati ottenuti. In realtà si tratta di una materia sfuggente e opinabile, comunque non semplice da misurare. Circolano tuttavia indagini accreditate fondate su criteri analizzabili empiricamente, come quella condotta da Eduscopio della Fondazione Agnelli su tutto il territorio nazionale fin dal 2014. Nel territorio provinciale di Forlì-Cesena quest'anno a spiccare dalle risultanze dell'indagine è l'istituto comprensivo Marie Curie di Savignano che annovera liceo scientifico, istituto tecnico industriale e istituto professionale, istituto che risulta primo in provincia per l'occupazione dei diplomati e per il buon percorso universitario degli studenti che hanno scelto di proseguire gli studi.

