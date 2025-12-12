Scuole dopo un lungo dibattito il liceo Oriani sceglie la settimana corta | sabato a casa dal prossimo anno
Una decisione storica per la scuola di via Cesare Battisti. Il Consiglio d'istituto del Liceo scientifico "A. Oriani" di Ravenna ha ufficialmente approvato ieri l'adozione della settimana corta (che entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico) articolando l'orario delle lezioni su cinque. Ravennatoday.it
Par condicio in dibattiti,circolare Valditara a scuole - (di Valentina Roncati) L'ultimo caso è stato quello del convegno su Gaza al liceo romano Righi, al quale doveva prendere parte un esponente della global Flotilla, cancellato a poche ore dall'inizio ... ansa.it
Ispezioni del Ministero dopo gli incontri di Albanese nelle scuole - facebook.com facebook
Dibattito sulla Maturità scolastica - Karin Niderjaufner (SI) vs Giulia Folloni (FI)
