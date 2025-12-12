Scuole demolite per il Pnrr ma non ricostruite cantieri bloccati e poche certezze | Rischiamo di non fare in tempo
Le scuole demolite per il PNRR spesso non vengono ricostruite, con cantieri bloccati e poche certezze. Franco Palù, sindaco di San Polo d’Enza, denuncia i rischi di perdere il tempo previsto per realizzare una scuola moderna e sicura, nonostante i fondi stanziati. La situazione evidenzia le criticità nell’attuazione delle opere previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Franco Palù è il sindaco di San Polo d’Enza, in questo comune della provincia di Reggio Emilia, la scuola primaria “Renzo Pezzani” è stata demolita, rasa al suolo per una speranza: costruirne una nuova, moderna, sicura e d’avanguardia come vorrebbe la Missione del Pnrr che ne ha stanziato i fondi. Un’ottima notizia per il piccolo comune: gli studenti sono stati dislocati in diversi locali in attesa della fine dei lavori, la scadenza dei fondi del Piano di Ripresa e resilienza, d’altronde, è al giugno 2026. I tempi, quindi, sarebbero per forza di cose stati rispettati dato il rischio di perdere i fondi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
