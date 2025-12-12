Scuole | 500mila euro per la palestra dell' Alighieri di Formia

Il Comune di Formia ha ricevuto un finanziamento di 500 mila euro dalla Regione Lazio destinato alla ristrutturazione della palestra dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”. L’intervento mira a migliorare le strutture sportive della scuola, garantendo ambienti più sicuri e funzionali per gli studenti.

Il Comune di Formia ha ottenuto dalla Regione Lazio un finanziamento di 500 mila euro per la completa sistemazione della palestra dell'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" in via Rialto Ferrovia. La richiesta, presentata dal Comune, riguarda interventi di miglioramento sismico, messa in.

? Strutture sportive della scuola “Volpi”, in arrivo un finanziamento di 500mila euro Vai su X

Palestra dell’IC “Dante Alighieri” a Formia: ottenuto un finanziamento regionale da 500mila euro - L’Amministrazione comunale di Formia, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, prosegue con fermezza nel percorso di riqualificazione dell’edilizia scolastica cittadina. Si legge su latinaquotidiano.it

La palestra della scuola è realtà. Investimento da 700mila euro: "Impianto sicuro e più moderno" - La palestra della scuola Gregorio da Tiferno a Trestina è stata ufficialmente restituita ieri non solo ai 450 studenti della primaria e della secondaria, ma all’intera comunità della frazione, che ha ... Come scrive msn.com

