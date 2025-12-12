scuola valditara ordina ispezioni in due istituti che hanno ospitato albanese

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha disposto ispezioni in due scuole toscane che hanno ospitato incontri con Francesca Albanese, al fine di accertare eventuali irregolarità o problematiche legate agli eventi. L'intervento mira a garantire il rispetto delle norme e la tutela degli ambienti scolastici.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha chiesto un intervento degli organi competenti per chiarire quanto accaduto in alcune scuole toscane che hanno ospitato incontri con Francesca Albanese. La richiesta è arrivata dopo un’interrogazione di Fratelli d’Italia, che ha sollecitato un’azione formale del ministro. Valditara ha spiegato di «aver letto su organi di stampa che la relatrice avrebbe rilasciato dichiarazioni che, se comprovate, potrebbero costituire ipotesi di reato » e ha aggiunto che le verifiche serviranno ad accertare «la realtà dei fatti e la eventuale responsabilità degli organi scolastici coinvolti». Lettera43.it

