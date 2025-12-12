Scuola Futura a Sanremo | musica e STEM protagoniste dal 12 al 15 dicembre

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 12 al 15 dicembre 2025, Sanremo ospita Scuola Futura, il campus itinerante promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’evento propone laboratori nazionali di orientamento focalizzati su musica e STEM, offrendo agli studenti un’opportunità unica di avvicinarsi alle tematiche dell’innovazione didattica attraverso attività pratiche e coinvolgenti.

Dal 12 al 15 dicembre 2025 Scuola Futura, il campus itinerante sull’innovazione didattica promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, fa tappa a Sanremo con i laboratori nazionali di orientamento dedicati alla musica e alle STEM. L'articolo . Orizzontescuola.it

scuola futura sanremo musicaEcco la nuova Dimensione Musica Sanremo - musicale del territorio fondata e in precedenza guidata da Ramon Rossi – noto batterista conosciuto per il suo percorso ... riviera24.it

L’IC Cesalpino al Campus scuola futura: tra Stem, musica e partecipazione attiva - Gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado daranno prova delle competenze acquisite attraverso dimostrazioni pratiche di robotica educativa, illustrando i percorsi svolti durante l’anno ... lanazione.it

Immagine generica

Fino all'alba - Inno ufficiale di MilanoCortina 2026 (Testo) - Lorenza Vellucci - Lorenzagrafica

Video Fino all'alba - Inno ufficiale di MilanoCortina 2026 (Testo) - Lorenza Vellucci - Lorenzagrafica