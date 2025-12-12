Scuola Futura a Sanremo | musica e STEM protagoniste dal 12 al 15 dicembre

Dal 12 al 15 dicembre 2025, Sanremo ospita Scuola Futura, il campus itinerante promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’evento propone laboratori nazionali di orientamento focalizzati su musica e STEM, offrendo agli studenti un’opportunità unica di avvicinarsi alle tematiche dell’innovazione didattica attraverso attività pratiche e coinvolgenti.

Dal 12 al 15 dicembre 2025 Scuola Futura, il campus itinerante sull’innovazione didattica promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, fa tappa a Sanremo con i laboratori nazionali di orientamento dedicati alla musica e alle STEM. L'articolo . Orizzontescuola.it Ecco la nuova Dimensione Musica Sanremo - musicale del territorio fondata e in precedenza guidata da Ramon Rossi – noto batterista conosciuto per il suo percorso ... riviera24.it L’IC Cesalpino al Campus scuola futura: tra Stem, musica e partecipazione attiva - Gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado daranno prova delle competenze acquisite attraverso dimostrazioni pratiche di robotica educativa, illustrando i percorsi svolti durante l’anno ... lanazione.it #ScuolaFutura, dal 12 al 15 dicembre, il campus itinerante sull’innovazione didattica promosso dal #MIM farà tappa a #Sanremo con i laboratori nazionali di orientamento dedicati alla musica e alle #STEM. Oltre duemila tra studentesse, studenti e docenti pro - facebook.com facebook Il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunica che giovedì 11 dicembre 2025, dalle 18:00 alle 20:00, la piattaforma “Scuola Futura” non sarà accessibile per interventi programmati di manutenzione dell’infrastruttura informatica. x.com

Fino all'alba - Inno ufficiale di MilanoCortina 2026 (Testo) - Lorenza Vellucci - Lorenzagrafica

Video Fino all'alba - Inno ufficiale di MilanoCortina 2026 (Testo) - Lorenza Vellucci - Lorenzagrafica Video Fino all'alba - Inno ufficiale di MilanoCortina 2026 (Testo) - Lorenza Vellucci - Lorenzagrafica