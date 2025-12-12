Scrittori in borgo Domani arriva Iacopo Maccioni

Lucignano prosegue il suo percorso culturale con il secondo appuntamento di " Scrittori in Borgo – Winter Edition 2025 ", la rassegna letteraria che anima la Biblioteca Comunale nel periodo prenatalizio. Dopo l’apertura con Andrea Vignini, l’attenzione si sposta domani alle ore 17 su Iacopo Maccioni, autore del volume Il seme dei primi papaveri rossi, presentato dai professori Giorgio Sacchetti e Claudio Santori. Maccioni porta a Lucignano una riflessione che intreccia memoria, identità e storia dei territori toscani. Il libro racconta la genesi di un’epoca e il modo in cui le comunità costruiscono il proprio senso di appartenenza, ponendo interrogativi che parlano anche al presente. 🔗 Leggi su Lanazione.it