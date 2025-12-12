Scopri la colla di ostriche il rimedio cinese che tiene insieme i ponti e le ossa

La colla di ostriche, antica tecnica cinese, rivela un segreto medico e ingegneristico risalente alla dinastia Song. Utilizzata per rinforzare ponti e ossa, questa sostanza naturale testimonia l’ingegno degli antichi architetti di Quanzhou, che affrontarono sfide ingegneristiche legate alle onde marine. Un patrimonio di conoscenze che unisce costruzione e medicina in un’unica tradizione millenaria.

Un ponte cinese costruito oltre mille anni fa nasconde il segreto di una rivoluzione medica. Durante la dinastia Song (960-1279), gli architetti della città di Quanzhou affrontarono un problema: le onde del mare danneggiavano le fondamenta di un ponte lungo due chilometri che collegava la terraferma all'isola di Anhai. La soluzione? Piantare ostriche attorno ai pilastri. Questi molluschi si attaccarono saldamente alla pietra creando uno strato protettivo naturale grazie a una sostanza adesiva che producono, una miscela di calcio e proteine che resiste all'acqua salata e alle correnti. Nel 2016, il dottor Lin Xianfeng, giovane chirurgo ortopedico, si trovava nella sua città natale di Wenzhou quando notò delle ostriche attaccate ai pilastri di un ponte.

