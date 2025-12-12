Scoppia cabina elettrica in pieno centro

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 dicembre, si è verificata un'esplosione all'interno di una cabina elettrica nel cuore di Caserta, precisamente in piazza Vanvitelli. L'incidente ha causato momenti di paura tra i passanti e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 dicembre, nella centralissima piazza Vanvitelli a Caserta. Da quanto si apprende, una cabina Enel sarebbe esplosa in seguito a un guasto, provocando un piccolo incendio.L'episodio si è verificato poco prima delle 14, provocando il panico.

