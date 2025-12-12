Scoperto il più grande sito di impronte di dinosauri teropodi al mondo | oltre 16.600 segni risalenti a 66 milioni di anni fa

Nel Parque Nacional Torotoro in Bolivia sono state rinvenute oltre 16.600 impronte di dinosauri teropodi, risalenti a circa 66 milioni di anni fa. Questa scoperta rappresenta il più grande sito di impronte di dinosauri teropodi al mondo, offrendo preziose informazioni sulla vita e i movimenti di queste creature preistoriche.

Nel Parque nacional Torotoro di Carreras Palma, in Bolivia, sono state scoperte oltre 16.600 impronte di dinosauri teropodi, risalenti a 66 milioni di anni fa. Come riporta Il Messaggero, gli esperti hanno constatato che si tratta del più grande sito di impronte al mondo conosciuto fino ad oggi. Secondo i paleontologi, i segni sul terreno sono stati incisi dalle zampe di dinosauri bipedi carnivori. Le impronte risalgono al periodo definito “ cretácico superiore “, risalente a circa 66 milioni di anni fa. La scoperta ha riscritto i record dei siti paleontologici mondiali. Lo studio. I paleontologi che hanno partecipato alla grande scoperta hanno pubblicato lo studio su Plos One lo scorso 3 dicembre. Ilfattoquotidiano.it

