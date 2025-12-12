Scontro tra auto e minibus | 10 feriti in un tamponamento a catena in Svezia tra loro 4 italiani

Fanpage.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tamponamento a catena nel nord della Svezia ha coinvolto due auto e un minibus, provocando dieci feriti. Tra i coinvolti ci sono quattro italiani, di età compresa tra i 20 e i 50 anni, che sono stati trasportati in ospedale. L'incidente si è verificato giovedì, creando preoccupazione e mobilitando le autorità locali.

L'incidente stradale giovedì nel nord della Svezia: coinvolte due auto e un minibus: in ospedale quattro uomini italiani di età tra i 20 e i 50 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

scontro auto minibus 10Scontro tra auto e minibus: 10 feriti in un tamponamento a catena in Svezia, tra loro 4 italiani - L'incidente stradale giovedì nel nord della Svezia: coinvolte due auto e un minibus: in ospedale quattro uomini italiani di età tra i 20 e i 50 anni ... Lo riporta fanpage.it

scontro auto minibus 10Incidente in Svezia, 10 feriti tra cui quattro italiani: «Hanno tra i 20 e i 50 anni». Lo schianto tra due auto e un minibus - Brutto incidente stradale nel Nord della Svezia, che ha coinvolto due auto e un mini bus: ferite dieci persone, di cui ... Secondo msn.com

RTC - Scontro auto-minibus nel Vibonese: un morto e feriti

Video RTC - Scontro auto-minibus nel Vibonese: un morto e feriti