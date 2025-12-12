Scontro tra auto e minibus | 10 feriti in un tamponamento a catena in Svezia tra loro 4 italiani

Un tamponamento a catena nel nord della Svezia ha coinvolto due auto e un minibus, provocando dieci feriti. Tra i coinvolti ci sono quattro italiani, di età compresa tra i 20 e i 50 anni, che sono stati trasportati in ospedale. L'incidente si è verificato giovedì, creando preoccupazione e mobilitando le autorità locali.

L'incidente stradale giovedì nel nord della Svezia: coinvolte due auto e un minibus: in ospedale quattro uomini italiani di età tra i 20 e i 50 anni.

