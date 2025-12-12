Scontro totale sui beni russi | l' Ue li congela a tempo indefinito Mosca fa causa | Berlino Roma Parigi | chi frena davvero sugli asset 

L’Unione Europea ha approvato il congelamento indefinito dei beni russi, mentre alcuni paesi come Italia, Malta e Bulgaria pongono condizioni. Mosca ha annunciato azioni legali contro questa misura, scatenando un confronto acceso tra le parti. La questione degli asset russi resta al centro delle tensioni tra l’UE e la Russia, con posizioni divergenti tra gli Stati membri.

Via libera dell’Europa al congelamento dei beni a tempo indefinito. Sì «condizionato» di Italia, Malta e Bulgaria. Xml2.corriere.it

scontro totale beni russiLo stallo nei negoziati e lo scontro sui beni russi congelati - Il diritto internazionale e la Costituzione ucraina vietano espressamente il trasferimento di territorio, soprattutto a seguito di un’aggressione. corriere.it

scontro totale beni russiUcraina, ambasciatore russo a Berlino: "Uso beni russi congelati avrà conseguenze considerevoli" - "Qualsiasi operazione con i beni sovrani della Russia senza il consenso della Russia sarebbe un furto. iltempo.it

