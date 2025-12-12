Scontro sui beni russi | l' Ue congela gli asset senza scadenza e la Banca centrale di Mosca fa causa | Chi c' è dietro il muro del Belgio

Zazoom 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unione Europea ha approvato il congelamento indefinito degli asset russi, una misura che ha scatenato una disputa legale con la Banca centrale di Mosca. L'Italia, Malta e Bulgaria hanno espresso parere condizionato, mentre si intensificano le tensioni sul fronte delle sanzioni e delle controversie legali tra le istituzioni europee e Mosca.

Via libera dell’Europa al congelamento dei beni a tempo indefinito. Sì «condizionato» di Italia, Malta e Bulgaria. Xml2.corriere.it

Scontro sui beni russi: l'Ue congela gli asset senza scadenza e la Banca centrale di Mosca fa causa | Chi c'è dietro il muro del Belgio - Via libera dell’Europa al congelamento dei beni a tempo indefinito. msn.com

scontro beni russi ueUe: sì blocco indeterminato asset russi - Il blocco non è più legato al rinnovo semestrale delle sanzioni alla Russia, che richiede l'unanimità ... rainews.it

scontro sui beni russi l ue congela gli asset senza scadenza e la banca centrale di mosca fa causa chi c 232 dietro il muro del belgio

© Xml2.corriere.it - Scontro sui beni russi: l'Ue congela gli asset senza scadenza e la Banca centrale di Mosca fa causa | Chi c'è dietro il muro del Belgio

Bruxelles studia nuove sanzioni contro la Russia: Un monito per i dittatori come Putin

Video Bruxelles studia nuove sanzioni contro la Russia: Un monito per i dittatori come Putin