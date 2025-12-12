Scontro sui beni russi | l' Ue congela gli asset senza scadenza e la Banca centrale di Mosca fa causa | Chi c' è dietro il muro del Belgio

L'Unione Europea ha approvato il congelamento indefinito degli asset russi, una misura che ha scatenato una disputa legale con la Banca centrale di Mosca. L'Italia, Malta e Bulgaria hanno espresso parere condizionato, mentre si intensificano le tensioni sul fronte delle sanzioni e delle controversie legali tra le istituzioni europee e Mosca.

Via libera dell’Europa al congelamento dei beni a tempo indefinito. Sì «condizionato» di Italia, Malta e Bulgaria. Xml2.corriere.it Scontro sui beni russi: l'Ue congela gli asset senza scadenza e la Banca centrale di Mosca fa causa | Chi c'è dietro il muro del Belgio - Via libera dell’Europa al congelamento dei beni a tempo indefinito. msn.com Ue: sì blocco indeterminato asset russi - Il blocco non è più legato al rinnovo semestrale delle sanzioni alla Russia, che richiede l'unanimità ... rainews.it

