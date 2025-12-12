Scontro con i sindacati Ferrari | Sono stupito e rammaricato

La recente trattativa tra i sindacati della Polizia locale e l’Unione Montana si è conclusa con un’interruzione, lasciando aperti diversi interrogativi sulla gestione dell’Ente. I sindacati hanno espresso preoccupazione riguardo alla mancanza di una guida efficace, chiedendo ai sindaci di riprendere il controllo dell’istituzione per tutelare i diritti dei lavoratori.

La trattativa del 9 dicembre scorso fra sindacati della Polizia locale e la delegazione dell’Unione è stata interrotta: i sindacati hanno chiesto ai sindaci di riprendere il controllo dell’Ente in quanto "l’Unione Montana, non sembra dotata di una guida in grado di assumersi le proprie responsabilità verso i lavoratori". Secondo i sindacati, la seduta sarebbe stata caratterizzata da assenza di un mandato politico chiaro e difficoltà ad affrontare questioni tecniche. Negli ultimi anni – proseguono le organizzazioni sindacali – molti dipendenti hanno visto crescere carichi operativi e complessità dei servizi, senza ottenere percorsi di valorizzazione coerenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontro con i sindacati, Ferrari: "Sono stupito e rammaricato"

RAVENNA: Siamo stati esclusi dalla trattativa, parlano i lavoratori della ditta Ferrari | VIDEO

Video RAVENNA: Siamo stati esclusi dalla trattativa, parlano i lavoratori della ditta Ferrari | VIDEO Video RAVENNA: Siamo stati esclusi dalla trattativa, parlano i lavoratori della ditta Ferrari | VIDEO

Cerca Video Caricamento del Video...

Dopo lo scontro sullo "sciopero delle gite" prove di dialogo tra sindacati e Provincia Bolzano. - facebook.com Vai su Facebook

Riforma della sanità ligure, sindacati in protesta: scontro acceso sulla fusione delle Asl in un unico ente regionale Vai su X

Scontro con i sindacati, Ferrari: "Sono stupito e rammaricato" - La trattativa del 9 dicembre scorso fra sindacati della Polizia locale e la delegazione dell’Unione è stata interrotta: i sindacati hanno chiesto ai sindaci di riprendere il controllo dell’Ente in qua ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Scontro sull'ex Ilva. I sindacati: vogliono chiuderla - I sindacati sono durissimi all'uscita del confronto con l'esecutivo sulla fabbrica di Taranto dopo una giornata di discussioni dalla ... Si legge su ansa.it