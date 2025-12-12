Sclerosi multipla neurologa Cocco | Cure a casa scelte per libertà e autonomia
L'articolo esplora le prospettive della neurologoga Cocco sulla terapia domiciliare per la sclerosi multipla, evidenziando come molte persone preferiscano questa modalità per preservare libertà e autonomia, anche se alcuni si sentono più sicuri in ospedale. Viene analizzato il dibattito tra i vantaggi e le sfide di questa scelta terapeutica.
(Adnkronos) – Generalmente "chi inizia una terapia domiciliare difficilmente torna indietro. Certo, alcune persone si sentono più sicure in ospedale, ma la maggior parte privilegia ciò che offre più libertà. L'autonomia non è un dettaglio: significa riacquistare controllo su di sé e sulla malattia". Se infatti "la diagnosi di sclerosi multipla crea una 'rottura biografica',
