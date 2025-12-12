Sciopero Roberto Capobianco presidente di Conflavoro | Stop a scontri ideologici che penalizzano imprese e lavoratori

Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro, denuncia come lo sciopero proclamato dalla CGIL trasformi un diritto costituzionale in uno strumento di ricatto politico, causando danni alle imprese e al sistema produttivo. Egli invita a superare gli scontri ideologici che penalizzano lavoratori e aziende, sottolineando l'importanza di un confronto responsabile per la tutela dell'economia nazionale.

“Lo sciopero proclamato oggi dalla CGIL trasforma un diritto costituzionale in uno strumento di ricatto politico, scaricando sulle imprese e sul sistema produttivo costi che il Paese non può più permettersi. I numeri che emergono dalle nostre analisi parlano chiaro: con 1.129 proteste all’anno, pari a 3,1 scioperi ogni giorno, l’Italia detiene un primato mondiale che grava pesantemente su economia, competitività e servizi essenziali. L’impatto complessivo di questo fenomeno ha un peso enorme: 5,5 miliardi di euro l’anno tra danni diretti e indiretti, con una perdita di produttività per le imprese stimata tra 1,8 e 2,4 miliardi e minori entrate per lo Stato comprese tra 580 e 810 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it