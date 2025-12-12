Sciopero Roberto Capobianco presidente di Conflavoro | Stop a scontri ideologici che penalizzano imprese e lavoratori
Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro, denuncia come lo sciopero proclamato dalla CGIL trasformi un diritto costituzionale in uno strumento di ricatto politico, causando danni alle imprese e al sistema produttivo. Egli invita a superare gli scontri ideologici che penalizzano lavoratori e aziende, sottolineando l'importanza di un confronto responsabile per la tutela dell'economia nazionale.
“Lo sciopero proclamato oggi dalla CGIL trasforma un diritto costituzionale in uno strumento di ricatto politico, scaricando sulle imprese e sul sistema produttivo costi che il Paese non può più permettersi. I numeri che emergono dalle nostre analisi parlano chiaro: con 1.129 proteste all’anno, pari a 3,1 scioperi ogni giorno, l’Italia detiene un primato mondiale che grava pesantemente su economia, competitività e servizi essenziali. L’impatto complessivo di questo fenomeno ha un peso enorme: 5,5 miliardi di euro l’anno tra danni diretti e indiretti, con una perdita di produttività per le imprese stimata tra 1,8 e 2,4 miliardi e minori entrate per lo Stato comprese tra 580 e 810 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Industria in crisi nera, governo senza parole, sciopero generale L’Istat ha attestato il 32esimo calo della produzione industriale avvenuto nel corso del mandato di Giorgia Meloni a palazzo Chigi Domani lo sciopero generale della Cgil Roberto Ciccarelli Vai su X
Repubblica in sciopero prima della vendita: il giornale-partito che ha affossato la sinistra Leggi qui l'editoriale di Claudio Velardi https://www.ilriformista.it/repubblica-in-sciopero-prima-della-vendita-il-giornale-partito-che-ha-affossato-la-sinistra-492774/ - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero. Roberto Capobianco, pres. Conflavoro: “Stop a scontri ideologici che penalizzano imprese e lavoratori” - “Lo sciopero proclamato dalla CGIL venerdì 12 dicembre trasforma un diritto costituzionale in uno strumento di ricatto politico, scaricando sulle imprese e sul sistema produttivo costi che il Paese no ... Segnala meridiananotizie.it
"Trasforma lo sciopero in ricatto politico". Così Conflavoro smaschera Landini - Il presidente di Conflavoro ha evidenziato che quest'anno l'Italia ha avuto una media di 3,1 scioperi al giorno, più di qualunque altro Paese. msn.com scrive
Manovra, fisco e sciopero: Conflavoro PMI a Omnibus su La7