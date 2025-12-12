Sciopero Roberto Capobianco presidente Conflavoro | Stop a scontri ideologici che penalizzano imprese e lavoratori

Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro, critica lo sciopero proclamato dalla CGIL, considerandolo uno strumento di ricatto politico che penalizza imprese e lavoratori. Secondo Capobianco, è necessario superare gli scontri ideologici per tutelare l’economia e il sistema produttivo, evitando costi aggiuntivi che il Paese non può più sostenere.

“Lo sciopero proclamato oggi dalla CGIL trasforma un diritto costituzionale in uno strumento di ricatto politico, scaricando sulle imprese e sul sistema produttivo costi che il Paese non può più permettersi. I numeri che emergono dalle nostre analisi parlano chiaro: con 1.129 proteste all'anno, pari a 3,1 scioperi ogni giorno, l'Italia detiene un primato mondiale che grava pesantemente su economia, competitività e servizi essenziali". Lo ha dichiarato Roberto Capobianco, Presidente nazionale di Conflavoro, in merito allo sciopero proclamato dalla CGIL per oggi venerdì 12 dicembre. "L'impatto complessivo di questo fenomeno ha un peso enorme: 5,5 miliardi di euro l'anno tra danni diretti e indiretti, con una perdita di produttività per le imprese stimata tra 1,8 e 2,4 miliardi e minori entrate per lo Stato comprese tra 580 e 810 milioni di euro - continua la nota -. 🔗 Leggi su Iltempo.it