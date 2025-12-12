Sciopero oggi 12 dicembre al via la mobilitazione della Cgil | possibili disagi per treni e mezzi pubblici – La diretta

Oggi, 12 dicembre, la Cgil ha proclamato uno sciopero generale, coinvolgendo treni e mezzi pubblici. La mobilitazione potrebbe causare disagi nelle reti di trasporto, mentre le autorità monitorano l'evento per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Ecco gli aggiornamenti in tempo reale sulla giornata di protesta.

Le news in diretta dallo sciopero generale proclamato dalla Cgil per oggi venerdì 12 dicembre contro la manovra di bilancio. La mobilitazione riguarda tutti i settori, pubblici e privati. Possibili disagi per chi prende treni e mezzi pubblici. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta. Sciopero 12 dicembre, le notizie in diretta Inizio diretta: 121225 07:00 Fine diretta: 121225 23:45 07:45 121225 Salvini: "Irresponsabile" bloccare il Paese Sul piano politico, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini definisce “irresponsabile” bloccare il Paese, ringraziando chi continuerà a lavorare e criticando il fatto che la protesta si svolga di venerdì. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero oggi 12 dicembre, al via la mobilitazione della Cgil: possibili disagi per treni e mezzi pubblici – La diretta

#12dicembre Oggi lo #sciopero generale indetto dalla #Cgil contro la Legge di Bilancio. Coinvolgerà tutti i settori: dalla scuola alla sanità ai trasporti. Stop di 24 ore per i taxi, treni fermi da mezzanotte alle 21, trasporto locale con variazioni da città a città. Gli - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale del 12 dicembre: trasporti e servizi a rischio, tutti i settori coinvolti - Sciopero generale, 12 dicembre, coinvolge settori pubblici e privati per una mobilitazione nazionale di 24 ore. Riporta notizie.it

Oggi lo sciopero generale: dalle scuole ai treni, le fasce di garanzia (anche dei mezzi pubblici) città per città. Chi si ferma e chi no - Stop dalle fabbriche alla scuola, dalla sanità ai trasporti: la Cgil scende in piazza per lo sciopero generale di oggi, venerdì 12 dicembre, contro una Manovra ... Si legge su msn.com

Sciopero generale Cgil il 12 dicembre. Scontro tra Landini e il Governo

Video Sciopero generale Cgil il 12 dicembre. Scontro tra Landini e il Governo Video Sciopero generale Cgil il 12 dicembre. Scontro tra Landini e il Governo